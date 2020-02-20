أمير طعيمة يهاجم حمو بيكا: مجرم وعار على البشرية قبل الفن

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الشاعر المصري ​أمير طعيمة​ مطرب ​المهرجانات​ حمو بيكا بسبب اغنياته التي تحمل كلماتها إيحاءات غير مناسبة للمجتمع والرأي العام.

ونشر أمير صورة حمو بيكا وعلق عليها قائلا: "البوست اللي أنا عامله شير +18 لأنه فيه حقارة أنا مش متخيلها، مكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع أو اللي ضد وشايف إني أستفيد بوقتي في حاجة أهم، لحد ما شفت البوست المرفق ومش قادر ما أعلقش".

وتابع: "فكرة تعميم المنع على الجميع فيه ظلم للبعض، اللي أخطائهم قليلة ياخدوا فرصة ونقومهم ولو غلطوا يبقى العقاب تدريجي خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال وشاكوش".

وختم: ":أما اللي زي الكائن ده وكل من شارك في الأغاني دي، فأنا مع المنع والإيقاف وكمان رفع دعاوى قضائية لأنه مجرم وعار على البشرية قبل الفن"، مبينًا: "اللي هتقروه ده لا ليه صلة باختلاف أذواق ولا تنظير ولا حرام وحلال، دي سفالة وقلة أدب. آخر حاجة: لو واحد مش دكتور وفاتح ​عيادة​ بيكسب منها لما بتوفقه عن العمل أنت مش بتقطع عيشه، أنت بتصحح وضع خاطئ وبتحمي الناس من شره، اقروا القرف المرفق واللي هيدافع بليز يعمل لي هو بلوك".