بالصور.. خوفاً من كورونا حيوانات ترتدي “كمامات”

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مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد بين البشر، وأصابة ما يقرب من 70 ألف شخص، فإن العديد من الناس قلقون بشأن صحة حيواناتهم الأليفة كذلك، لهذا اضطروا إلى وضع كمامات واقية للحماية من المرض.
ويعتقد الكثيرون أن فيروس كورونا قد انتقل من الحيوانات إلى البشر، في سوق السمك بمدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، وأن الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي وراء نقل هذه العدوى للبشر، لهذا يخافون من إمكانية انتقال الفيروس إلى حيواناتهم الأليفة.
لي لانجوان، عالم الأوبئة والمتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، بدوره قال إنه على الرغم من أن تفشي فيروس كورونا تسبب في إصابة أكثر من 70 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 1000 شخص، لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة معرضة للخطر بسببه.
وبدأ أصحاب الحيوانات مشاركة صور حيواناتهم الأليفة، معظمهم من القطط، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي كمامات، وقد أدى هذا إلى ارتفاع مبيعات كمامات الحيوانات الأليفة.
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