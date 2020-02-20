جيجي حديد تُشغِل مواقع التواصل بهوية "التبولة"

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""الخليج 365"" من بيروت: أثارت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل جيجي حديد الجدل على مواقع التواصل لاعتبارها "الكبة واللبنة والتبولة” أكلات فلسطينية. حيث انبرى المتابعون ليؤكدوا أن هذه الأكلات تنتمي للمطبخ اللبناني. وكانت "حديد" قد ذكرت رداً على سؤال عن الطعام التقليدي الفلسطيني المفضّل لديها، فأجابت: “كبة ولبنة وتبولة أو بيض وزعتر على الفطور”، فردّوا عليها بأن الأطعمة التي ذكرتها لبنانية وليست فلسطينية مع التركيز على طبق التبولة، فأجابت: “الجميع يقول إنّ الأطعمة التي ذكرتها لبنانية فقط، لكن أبي ولد في فلسطين في العام 1948، حيث نشأت عائلته أيضاً والأجيال التي سبقتها، وجميعهم تناولوا هذه الأطعمة. فقبل ترسيم الحدود بين الأراضي وملكيتها، كانت جميع الأطباق متشابهة”. وأضافت: "أنا وعائلتي ندعم دوماً المطاعم التي تملكها عائلات لبنانية حتى نستمتع جميعاً بالطعام الذي نُحِب”.

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