وائل شوقي بعرُض "أغنية رولان" في "اللوفر أبو ظبي"

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""الخليج 365"" من بيروت: في إطار البرنامج الثقافي الخاص بمعرض "فن الفروسية: بين الشرق والغرب"، يقدّم متحف اللوفر أبوظبي عرضاً للفنان المصري الشهير وائل شوقي لليلتين فقط في 26 و27 فبراير، بمشاركة أكثر من 20 مغنّياً وموسيقياً من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، يؤدون فيه نمطاً غنائياً تراثياً يُعرَف بفن الفجري المرتبط بغواصي اللؤلؤ في الخليج العربي منذ أكثر من 800 عام، وذلك على مسرح صمّم خلفيّته بنفسه ليعالج بهذا العمل الأفكار النمطية المسبقة عن الحروب الصليبية ويقدمها من وجهة نظر عربية، وذلك في إطارٍ يمزج ما بين التاريخ والمسرح والفن، وبين الموسيقى وفن الأساطير.

وتلتقي في هذا العرض العادات التي سادت أوروبا في القرون الوسطى مع عادات وتقاليد الخليج العربي. فقد استوحى "شوقي" عرضه من إحدى أقدم أعمال الأدب الفرنسي، "أغنية رولان"، ومن كتاب "الحروب الصليبية كما رآها العرب" الصادر في العام 1983 بقلم الأديب اللبناني الفرنسي أمين معلوف. علماً أن عروضه تركِّز غالباً على العصور الوسطى في العالم العربي والحملات الصليبية، كما أنه قدّم عرضه "كباريه الحروب الصليبية" في مؤسسات كبرى مثل معرض سربنتين جاليري في لندن ومتحف موما بي إس وان في نيويورك.



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أما معرض "فن الفروسية: بين الشرق والغرب"، فيضم إلى العرض الموسيقي آنف الذكر، أكثر من 130 قطعة فنّية وأثرية تشمل دروعاً ومخطوطات ومعاهدات إلى جانب شعارات الفروسية وقطع زخرفية مستوحاة من فن الفروسية، وهو يقوم على دراسة تاريخية مُقارِنة بين ثقافة الفروسية في الشرق وفي الغرب.

ويسلّط الضوء على قيم الفروسية مثل الشجاعة والنبالة والكرم والشهامة ليبيّن أوجه الشبه بين الثقافتين. علماً تذكرة دخول المتحف مجانية.

وهو جزء من الموسم الثقافي 2019/2020 في اللوفر أبوظبي "مجتمعات متغيّرة". أما المعارض الأخرى التي يشملها الموسم فهي: "لقاء في باريس: بيكاسو وشاغال وموديلياني وفنانو عصرهم (1900- 1939) (18 سبتمبر- 7 ديسمبر 2019)، و"10 آلاف عام من الرفاهية" (من 30 أكتوبر 2019 إلى 18 فبراير 2020) و"شارلي شابلن: حوار السينما والفن" (من 15 أبريل 2020 إلى 11 يوليو 2020).

هذا ويُقدّم "شوقي" عرض "أغنية رولان" في مسرح المتحف في 26 و27 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً. مع الإشارة إلى أن سعر البطاقات 150 درهماً (يشمل ضريبة القيمة المضافة) وهي متوفرة عبر الموقع الإلكتروني.