شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طارق عبد العزيز يصور أول مشاهد فى مسلسل "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الخميس، تصوير أولى مشاهد الفنان طارق عبد العزيز فى مسلسل "نساء من ذهب" في إحدى فيلات بلبنان ومشاهد تجمع مع الفنانة نادية الجندي ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر،ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، خاصة طارق أنه من ضيوف شرف المسلسل، حيث يظهر في حلقة واحده فقط.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، قامت بتعريبه ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍكوميدي، حول 4 سيدات يؤدين أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن معهن في البطولة مجموعة من ضيوف الشرف.

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وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهوالديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما في عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والتى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود.