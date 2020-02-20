شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل نيتفلكس الكوميدى الجديد I Am Not Okay With This والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن فيديو ترويجى، لمسلسها الكوميدى الجديد I Am Not Okay With This، الذى سيصل إلى منصة البث في 26 فبراير الجارى، وسيكون الموسم الأول من العمل على 8 حلقات، ستصل مدتها إلى حوالى 30 دقيقة، مسلسل I Am Not Okay With This من بطولة صوفيا ليليس، وايت أوليف، صوفيا براينت، كاثلين روز بيركنز، عيدان وجيتك هيسونج، ريتشارد اليس، زاكاري ويليامز، جيسيكا جونز، تاتيانا ريشود، جريج دانييل، بريل براون.

مسلسل I Am Not Okay With This يدور حول، سيدني فتاة مراهقة تتجول في تجارب ومحن المدرسة الثانوية، بينما تتعامل مع تعقيدات عائلتها ونشاطها الجنسي، والقوى العظمى الغامضة التي بدأت في الاستيقاظ بعمق داخلها، وتحاول أن تكتشفها.

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كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة ، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما قررت الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، تجديده لموسم رابع جديد، بعد نجاح الموسم الثالث، ورفع تقييمه عبر موقع IMDB.

وفى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.