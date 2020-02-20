أمير طعيمة يهاجم حمو بيكا: "مجرم وعار على البشرية قبل الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على التعليق على أزمة نقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات.

وأعاد طعيمة نشر "بوست" متداول على فيس بوك، يضم بعض أغاني حمو بيكا، التي تحتوى على كلمات وصفها البعض بالسيئة والخارجة عن المألوف، وكتب طعيمة تعليقا عليه: "ماكنتش هقول رأيي في الهوجة بتاعة المهرجانات، لأني شايف كل الآراء مكررة سواء اللي مع أو اللي ضد وشايف إني أستفيد بوقتي في حاجة أهم".

وأوضح: "فكرة تعميم (المنع) على الجميع، فيه ظلم للبعض، اللي أخطائهم قليلة ياخذوا فرصة ونقومهم ولو غلطوا يبقى العقاب تدريجي، خاصة اللي عندهم أصوات كويسة زي عمر كمال وشاكوش، أما اللي زي الكائن ده (حمو بيكا) وكل من شارك في الأغاني دي، فأنا مع المنع والإيقاف وكمان رفع دعاوى قضائية، لأنه مجرم وعار على البشرية قبل الفن".

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وأضاف: "لو واحد مش دكتور وفاتح عيادة بيكسب منها، لما بتوفقه عن العمل إنت مش بتقطع عيشه، إنت بتصحح وضع خاطئ وبتحمي الناس من شره".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد اتخذت مؤخرًا إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.

وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".