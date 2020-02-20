فيديو| "في لانش مع هشام سليم".. محمد جمعة: "تجربة مش هاكررها تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر الفنان محمد جمعة، فيديو يجمعه مع الفنان هشام سليم، وهما داخل لانش وسط البحر، عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب جمعة، تعليقا على الفيديو: "أخويا هشام سليم وتجربة مش هاكررها تاني".
فيما قال جمعة بالفيديو: "أنا بعمل عملة معملتهاش في حياتي، اتش بيغرقني خلاص".. ليرد هشام: "جو بحري.. يا نروح سوى يا نرجع سوى، ليرد جمعه عليه: "كله راجع إن شاء الله".
يذكر أن، محمد جمعة يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
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