صور| سميرة سعيد تكشف عن جلسة تصوير لها منذ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن جلسة تصوير خضعت لها منذ 10 سنوات. وطرحت سميرة، الصور عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "منذ 10 سنوات". يذكر أن، سميرة سعيد، أعادت مؤخرًا فتح ألبومها الجديد لوجود تعديل في أغاني الألبوم، كما طرحت أغنية "هليلة" وهى من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوتية هاني محروس.

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