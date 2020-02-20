تراند اليوم : وفاة فنان مصري شهير في ريعان الشباب .. وصديقه يفجر مفاجأة عما حدث قبل موته بساعات

توفي فنان وإعلامي مصري شهير بشكل مفاجيء بعد حالة من الحزن داهمته بسبب والدته.

وتوفي الفنان والإعلامي عمر نجيب بعد معاناته من حالة سيئة بسبب وفاة والدته .

وقال الإعلامي عليان حسن الذي يعمل بقناة النيل للرياضة: الصديق المحترم الفنان والمذيع عمر نجيب، قابلته من أسبوع كان خارج من الحمام متوضي وكان شكله حزين ومكسور ومطفي، سلمت عليه وبقول له مالك يا عمر مش عوايدك قال لي: معلش الحاجة والدتي توفاها الله".

وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "دلوقتي لسه صاحي لقيت خبر وفاتك يا عمر.. لم تنتظر كثيرا للقاء أمك.. الله يرحمك ويجمعك بها في الفردوس الأعلى".

