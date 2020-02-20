130 ألف دولار من بطل آي بي مان لمكافحة لكورونا

الخميس 20 فبراير 2020

أعلن الممثل الصيني "دوني ين"، نيته للتبرع بمبلغ مليون دولار هونج كونج، (129661 دولارا أمريكيا) للفرق الطبية التي تعمل على مكافحة فيروس كورونا في الوقت الحالي داخل المدن الصينية.



وحسبما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن النجم السينمائي الصيني الشهير بدوره في سلسلة أفلام الأكشن "آي بي مان" IP MAN، نشر مقطع فيديو قصيرا من 28 ثانية عبر حسابه الرسمي على موقع Weibo أعلن خلاله تبرعه بهذا المبلغ للفرق الطبية كشكر لمجهوداتهم.

Advertisements

وقال الموقع الصيني الناطق بالانجليزي إن "دوني ين" وجه رسالة في الفيديو لمتابعيه من الشعب الصيني يشجعهم على مكافحة الوباء ويبشرهم بثقته بتغلب دولته وشعب الصين عليه في أقرب وقت.

كما وجه "دوني" الشكر للفرق الطبية وكل من يشاركون في مكافحة وباء كورونا داخل الصين بمختلف ميادين العمل الطبي.

وذكر الموقع الصيني أن عدد المصابين الإجمالي بوباء كورونا على مستوى العالم وصل حتى الآن لـ75,288 ألف مصاب، وبلغ عدد الوفيات 2010 حالات وفاة.