بحضور عبد الحليم حافظ.. الجسمي وأحلام يحييان الفجيرة للفنون

الخميس 20 فبراير 2020

تنطلق الخميس الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الفترة من 20 إلى 28 فبراير/شباط المقبل، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة.



ويقدم في حفل الافتتاح أوبريت غنائي يحييه النجم حسين الجسمي، والنجمة أحلام على مسرح الكورنيش الرئيسي، بينما يحيي حفل الختام فنان العرب محمد عبدة.

وسيكون عبدالحليم حافظ حاضرًا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، حيث سيكون هناك متحف خاص لمقتنيات العندليب في مسرح الكورنيش- القرية التراثية.

تتضمن فعاليات المهرجان الذي يديره المهندس محمد سيف الأفخم، ألوانا من الفنون المسرحية والموسيقية والغنائية العالمية المختلفة، بالإضافة إلى الفنون التشكيلية.

وسيشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن والثقافة إقليميا ودوليا، كما يشهد تواجد فرق متنوعة وعروض مميزة من مختلف دول العالم، منها الفرقة الأرمينية للرقص الشعبي، وفرقة التخت العربي الكويتي، وفرقة فرسان الشرق المصرية للتراث، وفرقة نايا الأردنية.

ومن النجوم والنجمات اللاتي يشاركن في إحياء حفلات المهرجان الفنان عاصي الحلاني، الذي سيكون نجم أول حفلاته على مسرح الكورنيش الرئيسي، والفنانة ديانا كرازون، التي تحيي حفلا غنائيا السبت 22 فبراير/شباط الجارى، وتشاركها الفنانة البحرينية هند، وفيصل الجاسم.

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كما يشارك عبدالله بالخير إحياء حفل يوم 23 من نفس الشهر، وهو الحفل الذي تحييه الفنانة شيرين، بينما يشارك المطرب مصطفى حجاج في إحياء حفل غنائي يوم الثلاثاء.

وسيكون وائل جسار نجم حفل مهرجان الفجيرة الدولي للفنون يوم 26 فبراير/شباط على مسرح الكورنيش الكبير، بينما سيكون محمد عساف وجيسي، نجما حفل يوم 27 من نفس الشهر.

ويشهد المهرجان أيضا عرضين مميزين لمعرض الثوب الإماراتي للمصممة سارة محمد.

وكانت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع الفنان مطر بن لاحج أطلقت "نحت الفجيرة" على هامش فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون منذ يومين.

وكان الأفخم سبق وأعلن أن هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان سيتخللها حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

ويسعى المهرجان لإيجاد حراك فني إيجابي يعزز دور الفجيرة المحوري في الثقافة والفنون ونشر قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في المحبة والتسامح، وتعزيز التواصل بين المهرجان وأبناء الفجيرة والمقيمين فيها.