شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى وإليسا وشيرين وحميد ومصطفى يقدمون أغنيات بتوقيع محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعاشة فنية يعيشها الملحن محمد رحيم خلال هذه الفترة، حيث يتعاون مع عدد كبير من نجوم الأغنية اللبنانية والعربية فى أغنياتهم الجديدة، حيث يضع ألحانه على ألبوم المطرب محمد محيى الجديد، من خلال أغنية بعنوان " "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، جيتارات أحمد روكيت وكلارنيت حموسو، وهندسة صوت محمود عزت.



محمد رحيم ومحمد محيى وأحمد روكيت

ويتعاون رحيم أيضا مع المطربة اللبنانية إليسا في أغنية واحده فقط بألبومها الجديد، وهو ما اعتاد عليه الملحن خلال الأعوام الماضية في ألبومي "سهرنا يا ليل" و"أسعد واحدة"، وقد قامت بتسجيلها بالفعل أمس الاثنين في أحد استوديوهات بيروت.



محمد رحيم وإليسا

وأيضا مع تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لعدة أغانٍ جديدة مع الملحن محمد رحيم، وذلك لضمها إلى ألبومها الجديد، ولم تكشف عن أي معلومات حول الأغاني التي تجرى تنفيذها، ولم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رحيم مع شيرين، حيث تعاونا من قبل في أغنية "مشاعر"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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محمد رحيم وشيرين عبد الوهاب

ويقدم محمد رحيم أغنية أخرى للمطرب حميد الشاعري في ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات الشاعر محمود صلاح، وتوزيع الموسيقي حميد الشاعري، قد تكون مفاجأة أغنية لدى جمهور غير أعمال حميد في فترة السابقة.



محمد رحيم وحميد الشاعرى

ويتعاون رحيم مع المطرب مصطفى قمر فى أغنية جديدة بعنوان "فوق القمر"، وهى من كلمات الشاعر محمود صلاح، وألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة علي يويتوب.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.

يذكر أن إليسا تعاونت مع الملحن محمد رحيم، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.