شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المغنية الأمريكية Billie Eilish، الأغنية الرسمية لـ فيلم الأكشن الجديد No Time To Die، والتي تحمل نفس الاسم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 13 فبراير الجارى، واستطاعت الأغنية أن تحقق 28 مليون مشاهدة في 5 أيام من طرحها، الفيلم الجديد من بطولة الممثل العالمى دانيال كريج، والممثل المصرى العالمى رامى مالك، ومن المقرر ان يصل يوم 8 أبريل المقبل لـ شاشات العرض حول العالم.
وهذه كلمات الأغنية :
I should've known
I'd leave alone
Just goes to show
That the blood you bleed is just the blood you owe
We were a pair
But I saw you there
Too much to bear
You were my life, but life is far away from fair
Was I stupid to love you?
Was I reckless to help?
Was it obvious to everybody else
That I'd fallen for a lie?
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die
I let it burn
You're no longer my concern
Faces from my past return
Another lesson yet to learn
That I'd fallen for a lie
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die
No time to die
No time to die
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die
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