شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المغنية الأمريكية Billie Eilish، الأغنية الرسمية لـ فيلم الأكشن الجديد No Time To Die، والتي تحمل نفس الاسم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 13 فبراير الجارى، واستطاعت الأغنية أن تحقق 28 مليون مشاهدة في 5 أيام من طرحها، الفيلم الجديد من بطولة الممثل العالمى دانيال كريج، والممثل المصرى العالمى رامى مالك، ومن المقرر ان يصل يوم 8 أبريل المقبل لـ شاشات العرض حول العالم. وهذه كلمات الأغنية : I should've known I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you owe We were a pair But I saw you there Too much to bear You were my life, but life is far away from fair Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else That I'd fallen for a lie? You were never on my side Fool me once, fool me twice Are you death or paradise? Now you'll never see me cry Advertisements There's just no time to die I let it burn You're no longer my concern Faces from my past return Another lesson yet to learn That I'd fallen for a lie You were never on my side Fool me once, fool me twice Are you death or paradise? Now you'll never see me cry There's just no time to die No time to die No time to die Fool me once, fool me twice Are you death or paradise? Now you'll never see me cry There's just no time to die

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