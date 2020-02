شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المغنية الأمريكية Billie Eilish، الأغنية الرسمية لـ فيلم الأكشن الجديد No Time To Die، والتي تحمل نفس الاسم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 13 فبراير الجارى، واستطاعت الأغنية أن تحقق 28 مليون مشاهدة في 5 أيام من طرحها، الفيلم الجديد من بطولة الممثل العالمى دانيال كريج، والممثل المصرى العالمى رامى مالك، ومن المقرر ان يصل يوم 8 أبريل المقبل لـ شاشات العرض حول العالم.

وهذه كلمات الأغنية :

I should've known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

That I'd fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die

No time to die

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die