فن ومشاهير

28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المغنية الأمريكية Billie Eilish، الأغنية الرسمية لـ فيلم الأكشن الجديد No Time To Die، والتي تحمل نفس الاسم، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 13 فبراير الجارى، واستطاعت الأغنية أن تحقق 28 مليون مشاهدة في 5 أيام من طرحها، الفيلم الجديد من بطولة الممثل العالمى دانيال كريج، والممثل المصرى العالمى رامى مالك، ومن المقرر ان يصل يوم 8 أبريل المقبل لـ شاشات العرض حول العالم.

 وهذه كلمات الأغنية :

I should've known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

 

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

 

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

 

That I'd fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

Advertisements

There's just no time to die

 

I let it burn

You're no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

 

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

 

No time to die

No time to die

 

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 مليون مشاهدة لـ أغنية فيلم No Time To Die لـ Billie Eilish لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا