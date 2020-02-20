شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلا غنائيا آخر الشهر الحالى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديداً كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح" ،"كاراميل" ،"طول عمرى"،"معرفش لية"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، "شو أخبارك" و"مين حبيبى أنا"، "عادي" و"غريب الراى"، "جنة جنة"، وغيرها.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "القوية" على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماستر محمد المقهور، وتقول كلمات أغنية "القوية":" بهجرك قسي عودي، بعيني الفرح شفتو عم بفرض وجودي، ال معك ما عرفتو أنا ال ما فيك تجرحا، قوية قبلك سمّوني أنا دموعي ما بمسحا، أنا بمسح يللي بكوني كل جرح وأنا بخير، وتنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير، قلبي اللي حبك مش راجع العين اللي ضحكتلك، لما القدر جابك نفس العين هلق، فرحت على غيابك أنا ال من إيدك خسرتا، ولا ربحتا بِ مضمونا أنا ال خانتا ذاكرتا، تا نسيت شكلك عيونا".

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ومن ناحية أخرى شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

يشار أن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.

يذكر أن آخر ألبوم لنوال الزغبي، يحمل اسم "كده باي"، تم طرحه العام الماضي، وضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.