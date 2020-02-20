عمرو سعد يوجه رسالة لابنه بعد أولى بطولاته في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان عمرو سعد، رسالة لنجله "رابي"، بعد مشاركته في أولى أعماله السينمائية، من خلال فيلم"صندوق الدنيا" الذي طرح أمس الأربعاء بدور العرض.

ونشر عمرو سعد، صورا لنجله في أثناء العرض الخاص للفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "النجم الصغير رابي عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللي هو احد أبطاله (مارضيش ياخدني معاه قال يعني مكسوف) بس أنا غلست عليه ونزلت بوست بردو، فخور بيك يا رابي، ومبروك لنجوم الفيلم".

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فيلم" صندوق الدنيا" تدور أحداثه فى منطقة وسط البلد من خلال مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

والعمل بطولة: رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وجيهان خليل ومروة الأزلي وأحمد كمال، وتأليف وإخراج عماد البهات.