فن ومشاهير

لهذا السبب وجه محمد عادل إمام الشكر لرياض الخولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمد عادل إمام، الشكر للفنان القدير رياض الخولي، عبر حسابه على "تويتر".

ونشر إمام، فيديو للخولي وهو يتحدث ببرنامج (صاحبة السعادة)، عن أن محمد إمام فنان يحب شغله جدًا وموهوب جدًا، مضيفا: "الأيام الجاية بتاعته".

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ورد إمام، على الخولي: "شكرا للفنان القدير رياض الخولي.. حقيقي اتشرفت بالشغل معاك".

يذكر أن مسلسل "هوجان" جمع بين رياض الخولي ومحمد إمام، وعرض في رمضان الماضي، وشارك فى بطولته: كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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