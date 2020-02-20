"بأنام زي الأطفال.. ودخلت في مشاكل مع والدتي".. أبرز تصريحات غادة رجب في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حلت الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبدالله حسن، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، أمس، وتحدثت غادة، خلال الحلقة، عن تفاصيل الزواج والإصابة التي تعرضت لها في شهر العسل، وتفاصيل أخرى كشفت عنها في التقرير التالي:

- "دخلت في مشاكل مع والدتي لأنها كانت عايزة تعمل فرح".

- "عبد الله قاللى أنا مش بتاع رقص.. وأنا قلتله أنا مش عايزة فرح".

- "بعد الفرح.. سافرت أنا وعبد الله، ومنماش طول رحلة الطيران اللي وصلت مدتها لـ14 ساعة".

- "لما وصلنا الفندق.. عبدالله دخل خد دش، وأنا بعده.. وقعت على الأرض واتخبطت تحت الحوض، عينيا كانت هتروح لولا لطف ربنا، الخبطة كانت في جفن العين، وقتها حسيت إن جالي انفصال شبكية".

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- "دخل زوجي لقاني نايمة على الأرض وبصرخ، وفي الفندق كان في مشكلة أنه مفيش علاج من صيدلية ناخده أو نتصل إزاي بالإسعاف.. أخدت مرهم عبارة عن مستخلصات الأعشاب، وكنت بلبس نضارة شمسية خلال فترة شهر العسل، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في عيني".

- "أنا وعبدالله صحاب من فترة طويلة وفاهمين بعض".

- "أنا بنام زي الأطفال على السرير".

- "انتهيت مؤخرامن تسجيل أغنية جديدة ستطرح قريبًا بعنوان (كلام كبار) وهي كلمات زوجي عبد الله وألحان وتوزيع شريف حمدان".