نشوى مصطفى تكشف عن برنامج جديد على "dmc".. وجومانا مراد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن عرض برنامجها "أمي ولا مراتي" على شاشة قناة "dmc". ونشرت نشوى، بوستر البرنامج عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أخيرا البرنامج هيتعرض، برنامج (أمي ولا مراتي)، دعواتكم يا أصحابى هيتعرض على (دى ام سى)، قريبا يارب توفيقك وكرمك يا رب". Advertisements وحرصت الفنانة جومانا مراد التعليق، قائلة: "ربنا يوفقك يا حبيبتي". يذكر أن، نشوى مصطفى شاركت مؤخرا في مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

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