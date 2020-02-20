"الموسيقيين" تكشف حقيقة مخاطبة "يوتيوب" لمنع أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفي حمزة:

أكد خالد عيسى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن مخاطبة يوتيوب لمنع أغاني المهرجانات ما زال مقترحا مطروحا للمناقشة من قبل مجلس الإدارة.

وقال عيسى، في تصريح لـ"الخليج 365": "الاقتراح المقدم يقوم على مخاطبة إدارة موقع يوتيوب، لعدم نشر أغاني قبل إجازتها نقابيا ورقابيا".

وأضاف: "المقترح لعدم نشر أي محتوى غنائي بقنوات بالموقع الشهير لم يدخل بعد مرحلة الدراسة".

وكانت بعض المواقع قد نشرت أخبارا تفيد بمخاطبة النقابة لموقعي يوتيوب وساوند كلاود، لمنع نشر أغاني المهرجانات.