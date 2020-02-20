تراند اليوم : “بنت الجيران” تتجاوز 100 مليون مشاهدة على “يوتيوب”

تجاوز عدد مشاهدات أغنية “بنت الجيران” للمغنيين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال، أكثر من 100 مليون، كما حلت الأغنية أيضا في المركز الأول عالميا في قائمة “ساوند كلاود” الأسبوعية للأغاني الأكثر تشغيلا، وذلك وسط استمرار الجدل حول هذه الأغنية وهذا النوع من الغناء الشعبي الذي بات يُعرف في مصر بـ”أغاني المهرجانات”.

وحققت أغنية “بنت الجيران”، في نسختها الأولى المطروحة على “يوتيوب” منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019، 102 مليون مشاهدة، بحلول مساء الإثنين 17 فبراير/ شباط الجاري. كما حققت الأغنية في نسختها الثانية، بعد تغيير جملة “خمور وحشيش” إثر انتقادات، أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها.

واضطر شاكوش وكمال لتغيير جملة “هشرب خمور وحشيش” إلى “من غيرك مش هعيش” إثر الانتقادات التي وجهت إليهما، بعد غنائها في حفل أقيم بمناسبة “عيد الحب” باستاد القاهرة الدولي. وقدم شاكوش وكمال اعتذارهما للجمهور، بينما أصدر نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر قرارا بمنع “مطربي المهرجانات” من العمل.

وخلال الأيام الماضية، ظهر أيضا خلاف علني بين المغنيين حسن شاكوش وعمر كمال حول “الحقوق المعنوية والمادية” والأرباح المالية من الإعلانات على يوتيوب، وتبادلا الانتقادات عبر وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتوسط بينهما المطرب تامر حسني، ليجتمعا سويا في حفل “عيد الحب”، الجمعة الماضية.

في الوقت نفسه، صعدت أغنية “بنت الجيران” إلى المركز الأول في قائمة “ساوند كلاود” الأسبوعية للأغاني الأكثر تشغيلا لكل أنواع الموسيقى، وبلغ عدد مرات الاستماع للأغنية على “ساوند كلاوند” هذا الأسبوع فقط نحو 6 ملايين، فيما وصل العدد منذ بدء بثها قبل شهرين إلى أكثر من 56 مليون.