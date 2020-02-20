تراند اليوم : الجمعة.. عرض أفلام “ايكون ميديا” بسينما زاوية

تستعد “ايكون ميديا” لعرض باقة متنوعة من الأفلام القصيرة التي قامت بإنتاجها مُؤخرًا، والتي تتناول أهم قضايا المجتمع وأهمها التمييز ضد المرأة، وأيضًا الأفلام التي تتناول التنوع المجتمعي للثقافات المصرية المختلفة منها أمازيغ مصر بواحة سيوة والنوبة، بالإضافة إلى سرد تفاصيل التراث اليهودي المصري، وذلك بسينما زاوية بوسط البلد الجمعة القادمة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مناقشة مع صانعي الأفلام بعد العرض مباشرة.

يذكر أن أكاديمية “ايكون ميديا”، قامت بتدريب مجموعة من الشباب على صناعة الأفلام القصيرة ذات الجودة العالية والمحتوى المُميز من خلال استخدام الموبايل، وتم التدريب بواسطة نخبة من رواد صناعة السينما من بينهم المخرج الراحل سمير سيف والسيناريست منة إكرام ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمونتير الفريد لبيب.