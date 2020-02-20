شاهد.. زوجة مغني “بنت الجيران”: “كان كويس ولكن بعد الاغنية ضربني وقطع الورقة العرفي”

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 03:54 صباحاً - ادعت فنانة استعراضية تدعى “سلمى”، أنها زوجة فنان المهرجانات حسن شاكوش، لتظهر أزمة جديدة للفنان عقب أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية.

وأكدت سلمى أنها رفعت دعوى ضد حسن شاكوش بسبب اعتدائه عليها بالضرب وتمزيقه العقد العرفى الذى وقعاه سويا منذ عامين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها تقول به :”قبل الشهرة حسن كان كويس معايا وعايشين حياة زوجية لحد ما أتشهر كدة طلقنى وقطع الورقة “، مضيفة “كان أصدقائنا عارفين بالجواز ولكن بورقة عرفى”.

وأضافت سلمى: “بعد نجاح بنت الجيران بدأ شاكوش يغير تعاملاته معى وراح يعاملنى كنجم كبير وراح يضربنى ويسبنى وتخلص منى بتمزيق العقد العرفى بيننا وطردنى من الشقة” .