شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد Ellen’s Game of Games لـ موسم رابع أثناء عرض الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة NBC تجديد البرنامج التليفزيونى "Ellen’s Game of Games" لموسم رابع، وفقا لموقع "tvseriesfinale"، وتقوم بتقديم البرنامج المذيعة العالمية إلين دي جينيريس، ويتم عرضه مباشرة، بقيام المنافسين أمام الجمهور بأربع جولات محتملة وفرصة للفوز بجوائز نقدية، حيث إنهم يجرون على "الكراسي الموسيقية " ، و "Dizzy Dash" ، و "Scary Go Round" ، بالإضافة إلى المسابقات الأخرى.

نظرًا لأن الموسم الثالث يبث حاليًا في الثلاثاء من كل أسبوع، فمن المفترض أن يتم بث الموسم الرابع كجزء من الموسم التليفزيونى 2020-21، ويبلغ متوسط الموسم الثالث من Ellen’s Game of Games، 0.97 في الفئة العمرية من 18 إلى 49 عام، حوالى 4.54 مليون مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الثاني، انخفضت هذه بنسبة 31٪ و 27٪ على التوالي.

وكان قد حصل الموسم الثاني من برنامج Ellen، على تقييمات قوية، حيث شاهد هذا الموسم حوالى 6.272 مليون مشاهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شبكة NBC عن تجديد السيت كوم Superstore ، للموسم السادس، وذلك أثناء بث الموسم الخامس، الذى عرض منه 14حلقة فقط إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ومن المقرر أن يبدأ بث الموسم السادس كجزء من الموسم التليفزيونى 2020-21، مما يعنى أن متابعى العمل سيشاهدونه في الخريف المقبل، حسب ما صرحت به الشبكة.

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كما كانت قد طلبت شبكة NBC أربع حلقات أخرى للموسم الخامس من مسلسل الكوميدى Superstore، الذى يعرض فى الخميس من كل اسبوع، لـ يصل بذلك عدد حلقات الموسم إلى 22 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل ينتمى لفئة السيت كوم، وهو حاصل على تقييم 7.5على موقع إنترنت موفى داتابيز، ومن إعداد وتأليف جوستين سبيتزر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أميركا فيريرا، بين فيلدمان، لورين أش، كولتون دن، نيكو سانتوس، نيكول بلوم، ماكينى ماركر.

قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول حياة مجموعة من العاملين داخل متجر كبير وما يدور بينهم من مواقف كوميدية وكذلك حياتهم اليومية.