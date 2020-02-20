شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد تقدمان "نساء من ذهب" على طريقة "غريب فى بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد تصوير مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" في العاصمة اللبنانية بيروت، المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته ويخرجه وائل احسان ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تعود نادية ونبيلة الى الدراما بعد غياب 4 سنوات للأولى و6 سنوات للثانية.

المسلسل حسب الفورمات الأمريكي المأخوذ منه تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

قصة المسلسل قريبة بشكل كبير من فيلم "غريب في بيتى" الذى قدمه النجمان سعاد حسنى ونور الشريف عام 1982 والذى كتبه وحيد حامد وأخرجه سمير سيف، ودارت أحداثه حول لاعب الكرة (شحاتة أبو كف) الذي يحترف الكرة في نادي الزمالك وهو من سكان الصعيد، يشتري له النادي شقة، ولكن صاحبها ينصب عليه حين يبيع الشقة له ولسيدة أخرى مع ابنها في نفس الوقت، ويضطر الطرفان للعيش في بيت واحد، وتتوالى الأحداث.

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فيلم غريب فى بيتى

مسلسل "نساء من ذهب" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضاً هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعاً.

وقدمت نادية الجندى آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان وشارك في بطولته عبير صبرى وأحمد سعيد عبد الغنى، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.