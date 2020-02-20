شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى عن مسلسل الاختيار: يسرد فترة مهمة من تاريخ مصر عن أحداث حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج بيتر ميمى، أن مسلسل الاختيار المقررعرضه فى رمضان المقبل يعتبر أول مسلسل حربى فى الوطن العربى، ويسرد فترة مهمة من تاريخ مصر.

وقال بيتر ميمى، عبر حسابه بموقع تويتر: "مسلسل الاختيار ليس فقط أول مسلسل حربى فى الوطن العربى، لكنه سرد لفترة مهمة من تاريخ مصر مما شاهدناه بأعيننا أو سمعناه ممن عاشوا هذه الأحداث.. الاختيار رمضان ٢٠٢٠ عن أحداث حقيقية".



بيتر ميمى

ويواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار"، وكان انتهى من تصوير 5 أسابيع من العمل للعديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، والحزام الأخضر، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصويرفى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وخلال تصويرالمسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".