شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف أمين يكشف تفاصيل أغنيتين فى ألبوم محمد محيى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي أشرف أمين مع المطرب محمد محيي في ألبومه الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل عنوان "ادامي واحده"، من ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية بعنوان "فوضت امري" من ألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد عشرة أيام على يوتيوب.

ولم يكن هذا التعاون هو الأول الذى يجمع أشرف بمحمد محيي، فقد حقق الاثنان نجاحًا من قبل خلال الفترة الماضية من خلال عدة أغانى منها "شعورى" من ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، والثانية "مبقتش فاضي" من ألحان شادى عويضة، وتوزيع أسامة الهندي، والثالثة " طول النهار والليل".

ويستعد النجم محمد محيى لطرح أولى أغنيات ألبوم "بتاع زمان" الجديد، التى تحمل اسم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدى، ألحان محمد محيى، توزيع الموسيقى محمد العشى، ميكس محمود عزت، ماستر أمير محروس، من المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

كما انتهى محيى فى الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها.

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ويتعاون محمد محيى فى الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدى ونور الدين مصطفى وهانى رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.

كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادى ومحمود شريف وكريم حمدى ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغانى من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشى ورفيق عاكف.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.