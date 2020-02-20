ايمان العاصي ترقص على “بنت الجيران”.. بعد اذن هاني شاكر!

كتب امير فتحي في الخميس 20 فبراير 2020 01:58 صباحاً - حظيت الاغنية الشعبية المصرية “بنت الجيران” بشهرة اضافية بعد قرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، منع مطربي المهرجانات من الغناء.

هذا وقد تسابق عدد من الفنانات المصريات على الرقص على انغام الاغنية الشهيرة كان اخرهم الفنانة ايمان العاصي التي نشرت فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت كاتبة: ” سكر محلي محطوط علي كريمة ..كعبك محني والعود عليه القيمة ????بعد إذن استاذ هاني ????????????”.

يذكر ان الفنانة رانيا يوسف كانت قد رقصت بدورها على نفس الاغنية وعلقت كاتبة “تلاقيني لسه بخيري ????????????”.