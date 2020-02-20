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هشام لاشينالخميس 2020/2/20 02:05 ص بتوقيت أبوظبي
الفنانة علا رامي وابنها الفنان عمر خورشيد - أرشيفية
كشف الممثل المصري عمر خورشيد احتجاز زوجته الممثلة ياسمين الجيلاني وابنته في أحد المستشفيات وطلب من جمهوره الدعاء لهما دون أن يوضح طبيعة مرضهما، ما أثار الغموض حول حقيقة مرضهما.
وعبر صفحته على موقع "فيسبوك" قال خورشيد: "إذا سمحتم، مراتي وبنتي محجوزين في المستشفى بقالهم يومين، أنا مش عايز حد يتصل أو يعلق، لو سمحت عينك جت على البوست ادعيلهم بالشفاء العاجل".
وكان خورشيد وهو ابن الفنانة المصرية علا رامي شقيقة الفنانة سحر رامي، تزوج الفنانة ياسمين الجيلاني عام 2015، وأنجبا ابنتهما الوحيدة "إيما" بعد سنتين من الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن علا رامي يطالب جمهوره بالدعاء لزوجته "الفنانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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