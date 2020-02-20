شكرا لقرائتكم أيمن بهجت قمر يصدم الجميع ويعلن اعتزال كتابة الأغاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمض سوى ساعات على طرح ألبوم عمرو دياب الجديد، الذي شهد تعاونه مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في واحدة من أغنياته، حتى فجّر الأخير صدمة لكل محبيه.

وأعلن الشاعر الغنائي عن قراره الاعتزال النهائي لكتابة الأغاني، بعدما أمضى أكثر من ربع قرن في كتابتها وقدم مئات الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وكشف قمر الأمر من خلال حسابه على "فيسبوك"، مؤكداً أنه منذ فترة طويلة وهو يفكر في أن تكون أغنية "مهرجان" التي كتبها لعمرو دياب في الألبوم الجديد هي الأخيرة له في مسيرته.

قمر يعلن اعتزاله

وقرر قمر أن يبتعد عن مجال كتابة الأغاني ويركز نشاطه على كتابة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات فقط، على أن يكون إسهامه في مجال الغناء عن طريق الإنتاج ليس أكثر.

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وأوضح قمر أنه يكتب الأغاني منذ عام 1992، ويعمل تحت ضغوطات كبيرة وتوتر طيلة الوقت، وعاصر أجيالا كثيرة إلا أنه حان الوقت ليستريح من هذا السبق.

ويبدو أن الشاعر الغنائي اتخذ قراره دون رجعة، حيث قدم اعتذاره لزملائه مسبقا، وقال إنه لن يرد على أي اتصالات هاتفية حتى لا يؤثر أحد على قراره.

وأغضب اعتزال كتابة الأغاني كثيرين من متابعي قمر وصدمهم بشدة، وهو ما ظهر في تعليقاتهم التي رفضوا من خلالها قراره، وطالبوه بالتراجع عنه والرد على اتصالاتهم.

وأيمن بهجت قمر هو نجل الكاتب المسرحي الراحل بهجت قمر، وهو من مواليد أبريل عام 1974، وكتب في البداية أغاني للإعلانات التجارية، ثم اقتحم عالم كتابة الأغاني في بداية التسعينيات، وتعاون مع كبار النجوم، وقدم أعمالا غنائية لما يقرب من 100 عمل فني.