ملك قورة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

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القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وتألقت ملك قورة فى الصور بإطلالة عصرية وملفتة، حيث ارتدت "جيبة" قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة ونسقت معها بلوزة من نفس الخامة واللون، كما ارتدت جاكيت أحمر.
وانتعلت بوت طويلاً يصل أعلى الركبة وذا كعب عال باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
واختارت ملك قورة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها.
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