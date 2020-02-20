شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يدعم منى فاروق: كلنا بنغلط ونندم وربنا بيستر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المطرب أمير عيد، لحملة دعم الفنانة منى فاروق، التى قادها الفنان شريف منير، مشيرا أن الإنسان يتعلم ويحاسب نفسه دائما، قائلاً :"كلنا بنغلط ونندم ونتعلم ونرجع نحاسب نفسنا ونقول إزاى عملنا كده وربنا بيستر علينا وانا أولكم. المعاصي كتير وكل واحد ممكن يغلط بشكل مختلف".

وأضاف :"مينفعش نختزل حياة إنسانة وماضيها ونحكم على مستقبلها بسبب فيديو مسرب انتهك خصوصيتها وكفاية عليها ألم الفضيحة وقسوة الناس #ادعم_مني_فاروق".



المطرب أمير عيد

وعلى سياق متصل، وجهت الفنانة الشابة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وقالت فى منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا أوضحت إنى غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا .. شكرًا ليكوا وادعولى محتاجة دعواتكم".

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وكانت منى فاروق قد ظهرت فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

وقالت منى فاروق فى الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه فى المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أى شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة فى البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا وحصلى مشكلة زى أى حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر.

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل أن الموضوع عادى وهومش عادى، ومخنوقة أوى من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لى إنى أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولى مش مصدقة بجد والنبى يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمى يشهدوا على ده".

واستطردت فى كلامها:" كل الناس بتضايقنى وأنا بخاف أمشى فى الشارع حد يضايقنى ومحدش عايش الحياة اللى أنا عشتها، والحل إنى أموت.وقالت منى فاروق فى الفيديو "أنا آسفة للشعب المصرى وأنا تعبانة من جوة قوى ومحدش عايز يدينى فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدونى فرصة فى التمثيل.