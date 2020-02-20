شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الرسمي لإصدار الـ soundtrack لفيلم جيمس بوند الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، عن الموعد الرسمي لإصدار المزيكا الخاصة بالجزء الجديد الذي يأتي بعنوان No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، والمقرر طرحه يوم 10 إبريل المقبل فى دور العرض السينمائي حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية للعميل البريطاني 007، صورة له عبر موقع الصور انستجرام، وكشفت عن الموعد الرسمي للـ soundtrack المقرر له يوم 27 مارس المقبل.

Advertisements

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، التى تم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.