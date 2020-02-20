شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يزيح الستار عن تمثال الباليرينا أنا بافلوفا بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية و سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفير روسيا ويوسوب أباكاروف القنصل الروسى بالقاهرة، أزيح الستار عن التمثال الجديد والمتميز للباليرينا العالمية انا بافلوفا وذلك بساحة أكاديمية الفنون بالمعهد العالى الباليه.

والجدير بالذكر أن التمثال هو إهداء من الفنان النحات الدكتور أسامة السروى لتقدير قامة فنية تعد واحدة من أهم رواد فن الباليه فى العالم هذا وقد توجهت "سفيتلانا " القائم بأعمال سفير روسيا بالشكر للاكاديمية و للدكتور عاطف عوض عميد المعهد العالى الباليه على التنظيم الرائع للحفل واعربت عن سعادتها بتزامن إزاحة الستار عن هذا التمثال فى نفس شهر مولد أسطورة الباليه انا بافلوفا التى على رغم من زيارتها للعديد من دول العالم إلا ان زيارتها لمصر كان لها عظيم الأثر فى قلبها واضافت انها ممتنه بوضع التمثال بمعهد الباليه الذى لطالما شهد تعاون كبير بين الفنانين المصريين والخبراء والأساتذة الروس.

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على جانب آخر رحب الاستاذ الدكتور أشرف زكى بالحضور المتميز وتوجه بالشكر إلى الدكتور " السروى " على هذا الاهداء وأشار أن العلاقات المصرية الروسية قديمة فقد قامت أكاديمية الفنون على ايدى الخبراء الروس الذى كانت لهم بصمات عظيمة لا يمكن إغفالها فى معاهد الأكاديمية خاصة معهدى الباليه والكونسرفاتوار كما أعرب عن سعادته أن تواكب هذه الاحتفالية احتفال مصر بعام مصر روسيا مؤكدا أن الأجندة الثقافية للاكاديمية تزخر بالعديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الشأن.

حضر الاحتفالية عمداء معاهد أكاديمية الفنون وأعضاء هيئة التدريس وشريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى وبعض من الجاليه الروسية بالقاهرة حيث شمل الاحتفاا الاستماع لعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة لتشيكوفسكى بقيادة المايسترو محمد حمدى وعرض اداجو بحيرة البجع اداء الراقص المتميز احمد يحيى والباليرينا انيا واختتم اليوم بتكريم الأكاديمية لكلا من سفيتلانا سوبوفا و النحات أسامة السروى تقديرا لدورهم المتميز فى تدعيم العلاقات المصرية الروسية