شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى زوج ريهام حجاج فى مسلسل "لما كنا صغيرين" .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "لما كنا صغيرين" تصوير المسلسل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث انتهى فريق العمل من تصوير الأسبوع الأول من المسلسل، الذى يلعب بطولته ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سوياً في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

"لما كنا صغيرين" تدور أحداثه "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، عدد آخرمن الفنانين جارى التعاقد معهم، وكانت أسرة المسلسل قد أعلنت عن مفاجأة وهى انضمام النجم خالد النبوى لأبطال المسلسل.

Advertisements

"لما كنا صغيرين" البطولة المطلقة الثانية للفنانة ريهام حجاج فى الدراما التليفزيونية والأولى لها فى شهر رمضان، حيث قدمت أولى بطولاتها خارج شهر رمضان بمسلسل "كارمن" من 60 حلقة والذي تم عرضه فى شهر فبراير العام الماضي وشارك فى بطولته محمد كيلاني وعمرالشناوي وشيرين وولاء الشريف وهاجر أحمد وعمر الشناوى وأحمد حلاوة وتأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

ويشهد المسلسل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" تأليف هانى سرحان وإخراج بيترميمى عام 2017 حيث ظهر فى أول 7 حلقات فقط، كما يعد "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.