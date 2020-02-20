شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 35.. حربى يقرر العثور على سوزى وشريف يقرر قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ 35 من مسلسل "الأخ الكبير" الذى يعرض على شاشة cbc، بزيارة حربى – محمد رجب – لأخته صباح فى المستشفى متخفياً فى ملابس طبيب، وذلك بمساعدة جمال – محسن منصور، وبعد ذلك يعرض صابر – محمد عز – صورة شريف – إيهاب فهمى – على نور – أيتن عامر وتتعرف عليه بأنه من ضيوف سوزى – عبير صبرى- وكان موجود عندها ليلة حادث قتل صفية – هبة مجدى.

وتحصل الشرطة على تفريغ الكاميرات في فيلا رفعت - أشرف زكى - وتوصلت النيابة إلى صورة نور ايتن عامر التي تواجدت مع حربي أثناء زيارته للمنزل

وقررت الشرطة توزيع نشرة بصورة "نور" و"حربي" للوصول إليهم، بينما تظهر زوجة رفعت الثانية حيث تعود من الخارج بعد سفر زوجته ليلى - وفاء سالم – ويقابل رفعت المحامى الخاص به ويخبره برغبته في معرفة تفاصيل حول حياة سوزى للوصول إلى معلومات عن قاتل ابنته.

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سوزى تخبر شريف أنها ستترك منز رانيا ملاح الذى تختبئ فيه وتترك لأنها لم تعد تشعر بالراحة عندها ونبهت شريف بأنها تشعر أنه من طلب من رانيا ملاح مراقبتها، وأنها ستسافر الإسكندرية وفى نفس الوقت يفكر شريف في التخلص من سوزى بالاتفاق مع أحد الأخاص الذى يستخدمهم في العمليات المشبوهة، بينما يعمل حربى على الوصول إلى سوزى ويكلف سبارس بمراقبة تحركات كريم – محمود حجازى.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.