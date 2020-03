شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يؤكد بالقبلات أن هايلي بالدوين "نصفه الآخر الكامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم العالمي جاستين بيبر أن يبعث برسائل رومانسية لزوجته النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين امام العالم كله عبر الـ SOCIAL MEDIA ، و قد نشر بيبر البالغ من العمر ( 25 عاما ) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي " إنستجرام " صوره و هو يٌقبل هايلي التي تزوجها في عام 2018 .

علق جاستين بيبر علي الصورة فكتب : " النصف الآخر الكامل " ، و قد لاقت الصورة اعجاب مرتادي صفحه بيبر ، و حصدت الصورة أكثر من 2.7 مليون LIKES خلال 11 ساعة فقط .

من جهه اخري حل النجم العالمي جاستين بير ضيفا في حلقة أمس من برنامج " Carpool Karaoke " مع المذيع جيمس كرودن حيث غني بيبر و جيمس أغنية " Yummy " التي اطلقها جاستين بيبر البالغ من العمر ( 25 عام ) في شهر يناير الماضي ، وحملت الحلقة جرعة كبيرة من خفه الظل ، حيث ظهر جاستين بيبر و هو يقوم بتعليم كوردن بعض حركات كليب " Yummy " و التي حاول جيمس تقليدها عدة مرات خلال الحلقة ، كما غني الثنائي أيضا عدد من أشهر أغنيات بيبر و من أبرزهم " Love Yourself " و " One Less Lonely Girl " .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدأ بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .