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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق the weeknd البومه الغنائي الجديد " After Hours " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي the weeknd أن يكشف بعض المعلومات عن البومه الغنائي الجديد ، فقد كشف النجم الشهير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عن غلاف " cover " الألبوم الذي حمل اسم " After Hours " ، و قد ظهر the weeknd بالغلاف ووجه ملطخ بالدماء .
غلاف الالبوم
و أشار النجم the weeknd البالغ من العمر ( 30 عام ) أنه من المقرر أن يتم إطلاق ألبوم " After Hours " في 20 مارس المقبل ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ، و من أبرزها : " كومبلكش " و " ew " و غيرهم .
من جهه اخري فقد أطلق the weeknd منذ ساعات معدودة أغنية سينجل جديدة حملت اسم " After Hours " وذلك علي قناته علي الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و خلال الساعات الأولي من إطلاق أغنية " After Hours " حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر " يوتيوب " .
كلمات الأغنية :
[Verse 1]
Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)
Fightin' for my life, I couldn't breathe again
I'm fallin' into new (Oh, oh)
Without you goin' smooth (Fallin' in)
'Cause my heart belongs to you
I'll risk it all for you
I won't just leave
This time, I'll never leave
I wanna share babies
Protection, we won't need
Your body next to me
Is just a memory
I'm fallin' in too deep, oh
Without you, I'm asleep
It's on me, only me, oh
Talk to me, without you, I can't breathe
[Instrumental Break]
[Verse 2]
My darkest hours
Girl, I felt so alone inside of this crowded room
Different girls on the floor, distractin' my thoughts of you
I turned into the man I used to be, to be
Put myself to sleep
Just so I can get closer to you inside my dreams
Didn't wanna wake up 'less you were beside me
I just wanted to call you and say, and say
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