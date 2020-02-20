شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إطلاق the weeknd البومه الغنائي الجديد " After Hours " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي the weeknd أن يكشف بعض المعلومات عن البومه الغنائي الجديد ، فقد كشف النجم الشهير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عن غلاف " cover " الألبوم الذي حمل اسم " After Hours " ، و قد ظهر the weeknd بالغلاف ووجه ملطخ بالدماء .



غلاف الالبوم

و أشار النجم the weeknd البالغ من العمر ( 30 عام ) أنه من المقرر أن يتم إطلاق ألبوم " After Hours " في 20 مارس المقبل ، و هو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة ، و من أبرزها : " كومبلكش " و " ew " و غيرهم .

من جهه اخري فقد أطلق the weeknd منذ ساعات معدودة أغنية سينجل جديدة حملت اسم " After Hours " وذلك علي قناته علي الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و خلال الساعات الأولي من إطلاق أغنية " After Hours " حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر " يوتيوب " .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)

Fightin' for my life, I couldn't breathe again

I'm fallin' into new (Oh, oh)

Without you goin' smooth (Fallin' in)

'Cause my heart belongs to you

I'll risk it all for you

I won't just leave

This time, I'll never leave

I wanna share babies

Protection, we won't need

Your body next to me

Is just a memory

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I'm fallin' in too deep, oh

Without you, I'm asleep

It's on me, only me, oh

Talk to me, without you, I can't breathe

[Instrumental Break]

[Verse 2]

My darkest hours

Girl, I felt so alone inside of this crowded room

Different girls on the floor, distractin' my thoughts of you

I turned into the man I used to be, to be

Put myself to sleep

Just so I can get closer to you inside my dreams

Didn't wanna wake up 'less you were beside me

I just wanted to call you and say, and say