فيديو| "يمكن يرضى عننا".. عمر كمال وحمو بيكا يهديان أغنية لهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قام مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، بغناء إحدى الأغاني الخاصة بالفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضمن فيديو لهما.
ونشر عمر كمال، الفيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، وقال بيكا بالفيديو: "اللي جاي خير، طول ما إنتوا واقفين في ضهرنا، وبحبكم"، وقال كمال: "ما تيجي نغني حاجة للاستاذ يمكن يرضى علينا وينجحنا، نقوله ايه طيب، (هو انتي لسه بتسألي)".
وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد إتخذت مؤخرًا إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية من عدم التعامل معهم.
وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
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