يحيي باند مزيك حفلًا غنائيًا، وذلك يوم الخميس الموافق 12 من شهر مارس المقبل، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 55 جنيهًا، ومن المقرر أن تشارك الفنانة منة حسين، باند مزيك في الحفل. بسعر تذكرة 55 جنيهًا، ومن المقرر أن تشارك الفنانة منة حسين، باند مزيك في الحفل. Advertisements يذكر أن باند مزيك طرح مؤخرًا كليب بعنوان لو فرح، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر وسائل السوشيال ميديا. مؤخرًا كليب بعنوان لو فرح، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر وسائل السوشيال ميديا. جدير بالذكر أن الفنانة منة حسين طرحت سابقًا كليب الغجرية، وشاركها في الغناء الفنان أمير هداية، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 مارس.. مزيك ومنة حسين في الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.