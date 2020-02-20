فيديو ..عمر كمال وحمو بيكا يتقدموا بالصلح لنقيب المهن الموسيقية

نشر الفنان عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهر عمر من خلاله مع الفنان حمو بيكا، Advertisements وهما يتقدمان بالإعتذار إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر. وهما يتقدمان بالإعتذار إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر. يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا كليب بعنوان أيام زمان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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