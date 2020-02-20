وفاة سندريلا الشاشة السودانية رتاج الأغا

توفيت الإعلامية رتاج الأغا، عن عمر يناهز الـ 28 عامًا، وذلك بشكل مفاجئ، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
وتميزت ريتاج الأغا مذيعة قناة النيل الأزرق، بحس إنساني وكانت دائمة التعاطف مع الضعفاء والمرضى، كما نشرت في يوم عيد الحب تغريدة طالبت فيهابضرورة الاهتمام بمرضى السرطان، ومنحهم الأمل ومساعدتهم لتخطي محنتهم.
يذكر أن الإعلامية رتاج الأغا قدمت العديد من البرامج منها: مساء جديد، و إف أم الصباحي، وما في مشكلة.
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