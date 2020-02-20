كيم كارداشيان بفستان مذهل وغريب من باريس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ الليلة متابعيها في صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها التقطتها خلال زيارة قصيرة قامت بها إلى باريس إحداها على الشرفة وأخرى في الغرفة بينما في منشور آخر التقطت صورة لزوجها نجم الراب الشهير ​كانيي ويست​ وهو يتناول طعاماً جاهزاً فيما أشارت إلى مصمم فستانها الذي بدا اسمه مكتوباً على الأرضية ما قد يشير إلى أنها كانت موجودة في دار أزياء مصمم شهير.

إشارة إلى أن كيم وصلت أول من أمس إلى باريس برفقة زوجها واختارا التخفي فوضعت نظارات شمسية بينما غطى كانيي رأسه بـ قبعة البلوزة القطنية الرياضية التي كان يرتديها، وذلك لتفادي المعجبين والمشاكل خصوصاً أن كيم لديها ذكريات أليمة في باريس بعد تعرضها للسرقة أثناء إقامتها فيها منذ سنوات.

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