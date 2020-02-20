بالفيديو- نجوى كرم لمحمد بن راشد آل مكتوم :"لا ينتظر الأحداث بل يصنعها"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ في مبادرة "صناع الأمل" برعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من كواليس تسجيل صوتها على كلمات الأغنية من ألحان فايز السعيد، وعلّقت على الفيديو قائلة: "نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصاً حُبّ الأوطان منشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللي دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا! فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".

يذكر أن هذه المبادرة سيشارك فيها عدد من الفنانين منهم راغب علامة، أحلام، مايا دياب، بلقيس، محمد عساف، نوال الكويتية، ويارا، ونبيل شعيل وآخرين.

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