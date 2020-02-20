بالفيديو- شاكيرا تحتفل بالـ 2.5 مليار مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة العالمية ​شاكيرا​ بتحقيق أغنيتها Chantaje مع النجم العالمي مالوما أكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر يوتيوب، منذ طرحها في عام 2016.

ونشرت شاكيرا مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي محتفلة بهذا الإنجاز وتلقت عشرات الآلاف من التعليقات خلال ساعات قليلة.

وأطلقت النجمة العالمية شاكيرا منذ أيام، تحدٍّ جديد على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتم تقليد رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من حفلها الفني في عرض السوبر بول، والتي ابهرت من خلاله المتابعين.

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