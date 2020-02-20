وفاة عازف شاب بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت في الساعات القليلة الماضية العازف الشاب ​علي فاروق​، بعد صراع طويل مع المرض.

وخيّم الأسى على أصدقائه وزملائه العازفين الذين عبروا عن حزنهم لفقدانه، فكتب أحدهم قائلا :"مش عارف اقول ايه ولا اكتب ايه؟ فنان كبير وإنسان جميل و زميل طفولة لحد الكبر، ماسمعتش صوتك ولا كلمتك من ديسمبر اللي فات و قلتلي ساعتها عمر الشقي بقي اتاريك كنت بتضحك عليا و كنت ناوي تعملها و تسبنا يا علي، سلام يا صاحبي و عشرة سنين كتير خسارتنا فيك كبيرة قوي يا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون .. سامحني لو قصرت في حقك يا صاحبي".

إشارة إلى أن العازف الراحل علي فاروق، كان درس في معهد الكونسرفتوار، كما انضم للفرق الموسيقية في درا الأوبرا المصرية.

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