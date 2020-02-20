حمو بيكا يتحدى إيقافه ويحصد الآلاف بـ مهرجان "فيروس كورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنان الشعبي ​حمو بيكا​ لم يأبه لقرار إيقافه أو عدم نيله عضوية في نقابة المهن الموسيقية ولا يزال مستمراً في إطلاق أغنياته التي تلقى رواجاً هائلاً بين محبي أغاني المهرجانات وكان أخرها أغنية "فيروس كورونا"، التي اعتمد فيها الحديث عن الفيروس الخطير الذي أصاب الآلاف من الصينيين وتخطيه حدود الصين أيضاً وأدى إلى وفاة الآلاف.

المهرجان من كلمات :الشاعر الفاجر وغناء حمو بيكا و​ميسرة​ وألحان فيجو الدخلاوي وقد حقق منذ طرحه أمس على يوتيوب أكثر من 300 ألف مشاهدة.

وكان مغنو المهرجانات قد ووجهوا بقرار حاسم من قبل نقيب المهن الموسيقية الفنان ​هاني شاكر​ والذي أصدر قرارا بمنعهم من الغناء نهائيا. وقال شاكر: إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل في الحفلة العامة بـ استاد القاهرة.