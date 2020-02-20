بالفيديو- مايا دياب: "فخورة جداً.." في كواليس تسجيل أغنية "صناع الأمل"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن كواليس تسجيل صوتها في مبادرة "​صناع الأمل​" من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه قائلة: "فخورة جداً بمشاركتي في مبادرة تعتبر الاكبر من نوعها تحت رعاية وظل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . مساهمة ولو بجزء بسيط بنشر الأمل والحب والانسانية في العالم اجمع، وبدوري بشكر منظمي مبادرة صناع الامل على دعوتي وعلى جهودهم المثمرة، وبشكر أيضا جميع طاقم العمل ومن ضمنهم الفنان العالمي ريد ون لكونهم الركيزة الاساسية لنجاح المبادرة الانسانية والخيرية.. معاً نصنع الامل ونبني الانسان ونحتفي باصحاب العطاء في عالمنا العربي".

وسبق أن أعلنت مايا انضمامها الى أوبريت "صناع الأمل" وهي مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن عقدت جلسات للإستماع الى العمل مع الملحن الإماراتي فايز السعيد.

الجدير ذكره أن الفنانة مايا دياب أطلقت منذ أيام أغنية منفردة بعنوان "أنا" من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.