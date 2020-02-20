تراند اليوم : أشرف زكي يكشف حقيقة إيقاف محمد رمضان لمدة 3 سنوات

تداولت بعض المواقع الصحفية صباح اليوم، أخبار تفيد بأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرر إيقاف الفنان محمد رمضان، بعد الأزمات الكثيرة، التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تتلخص في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، والتصوير بمطعم “كبدة البرنس” لمالكه ناصر البرنس في منطقة إمبابة دون إذنه.

بدوره نفي الدكتور أشرف زكي حقيقة تلك الأخبار، قائلا: “إن تلك الأخبار لا صحة لها، وأن الفنان لايزال مقيدًا بعضوية النقابة”، مؤكدًا على أن النقابة لن تتدخل لحل أزمته مع الطيار لأنه ليس من اختصاصها هذا الأمر.

وشهدت مواقع التواصل االاجتماعي في الآونة الأخيرة، حملات لمقاطعة الفنان محمد رمضان، بسبب أزمته الشهيرة والمعروفة إعلاميًا بـ”الطيار الموقوف”، بسبب توقف الكابتن أشرف أبو اليسر بطل الواقعة عن العمل مدى الحياة.

وأصدر محمد رمضان بيان مساء أمس، ليوضح فيه ملابسات ماحدث، وليرد على الاتهامات المنهالة عليه، فقال: “جمهوري وأهلي وناسي أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي زي مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي”.

وأشار: “بسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات.. والسبب هو إن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى”.