شاهدوا.. رقص رانيا يوسف على مهرجان “بنت الجيران”‏

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 11:54 مساءً - جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بسبب منع مطربيها ‏من إقامة الحفلات وفقًا لأحدث بيانات نقابة المهن الموسيقية لما في هذه ‏الأغاني من إفساد للذوق العام، وبدأ الفنانون في إعلان آرائهم حول هذه الأزمة وانقسموا بين مؤيد ومعارض.‏



نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على Instagram مقطع فيديو قديم لها كانت قد نشرته منذ عدة أشهر وهي ترقص على ‏أحد الأغاني الأجنبية، إلا أنها هذه المرة أعادت نشره بعد تركيب صوت أغنية مهرجان “بنت الجيران” عليه وكتبت معلقة: “تلاقيني ‏لسه بخيري”.

‏جدير بالذكر أنه يعرض لرانيا يوسف حالياً فيلم “صندوق الدنيا” مع خالد الصاوي وباسم سمرا وصلاح عبدالله وأحمد كمال وهو من ‏تأليف وإخراج عماد البهات‎.‎

